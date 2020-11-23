موديرنا ستحصل على تصريح استخدام طارئ للقاح كورونا نهاية الشهر الجارى

كتبت فاطمة خليل

قال منصف السلاوي، رئيس عملية "Warp Speed" التى أطلقتها الحكومة الأمريكية لتسهيل وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات كورونا والعلاجات والتشخيصات لتطوير وإدارة لقاح كورونا، أن شركة مودرنا ستسعى للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء FDA للقاح كورونا بحلول نهاية نوفمبر، مضيفاً إن إدارة الغذاء والدواء ستفحص لقاح موديرنا في 17 ديسمبر، بعد أسبوع واحد من توقع لجنة من الخبراء لمراجعة لقاح فايزر فيما وصفه بعملية "موازية".

وبحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر" قال السلاوي، المدير التنفيذي السابق في GlaxoSmithKline وعضو مجلس إدارة Moderna، "من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق إدارة الغذاء والدواء (FDA) للموافقة على اللقاحات بعد أن يقدم الخبراء توصياتهم، مضيفاً أنه "قلق" من التصور العام والتردد بشأن اللقاح.

وأوضح خلال حوار تلفزيوني لشبكة ABC News: "لقد تم تطوير اللقاحات بشكل شامل وعلمي أكثر من أي وقت مضى.. لقد كنت أفعل ذلك منذ أكثر من 30 عامًا.. تطوير هذا اللقاح لا يختلف عن أي لقاح آخر ، باستثناء أننا قد أجريناه بسرعة لا تصدق بموارد لا تصدق والتزام لا يصدق من قبل جميع الأطراف."

وقال السلاوي أيضًا إنه يمكن توزيع لقاح Pfizer على بعض الأشخاص في الولايات المتحدة في وقت مبكر من 11 ديسمبر إذا حصل على تصريح في نفس اليوم الذي تجتمع فيه اللجنة لمناقشته.

وكانت قد تقدمت شركة فايزر، التي أعلنت الأسبوع الماضي أيضًا أنها طورت لقاحًا لمنع انتقال كورونا للحصول على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة من الخبراء الخارجيين الذين يقدمون المشورة لإدارة الغذاء والدواء في 10 ديسمبر لمناقشة طلب شركة فايزر للحصول على تصريح استخدام طارئ.

وليس من المحتمل أن يتلقى معظم الأشخاص في الولايات المتحدة لقاحًا هذا العام، حيث من المرجح أن يعطي الطرح الأولوية للأفراد ذوي الأولوية العالية، بما في ذلك عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ، والعاملين الأساسيين ، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة موجودة مسبقًا .

وأعلنت شركة Moderna في 16 نوفمبر أن لقاحها كان ناجحًا في التجارب السريرية، حيث أثبت فعاليته بنسبة 94.5٪ في منع انتقال كورونا، كما أعلنت شركة Pfizer أن لقاحها كان فعالاً بنسبة 95٪ خلال التجارب السريرية.

وقال السلاوي " إن الشركتين تعملان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتخطط شركة Moderna لتقديم ملف بحلول نهاية هذا الشهر وستراجع FDA الملفات."