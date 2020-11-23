من هو "حمد فيصل المالكى" رئيس ديوان رئيس الوزراء البحرينى الجديد .. تعرف عليه

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عين ملك البحرين، المهندس حمد فيصل المالكي بمرسوم ملكي رقم 68 لسنة 2020 رئيساً لديوان رئيس الوزراء وأميناً عاماً ل‍مجلس الوزراء البحرينى بحسب صيحفة الأيام البحرينية.

والمهندس المالكى تم تعيينه بمرسوم ملكي لعام 2019 وكيلا للاقتصاد الوطني ب‍وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفى عام 2017 عين بمرسوم ملكي ايضا منسقا عاما للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي.

وانضم ل‍مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى عام 2013 وعمل على تاسيس ادارة البحوث ومن ثم العمل في إدارة المشاريع.كما عمل خلالها على، التنسيق لمتابعة تنفيذ البرامج الحكومية ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي يشرف عليها مكتب النائب الأول، وتقديم الدعم الفني والإداري للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد واللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ برنامج النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ مسابقة «فكرة» والمتابعة والاشراف على تنفيذ برنامج النائب الأول للكوادر الوطنية.

كما عمل رئيس ديوان رئيس الوزراء البحرينى الجديد مديرا للمشاريع في ديوان ولي العهد عام 2012، ومديرا للمشاريع في مجلس التنمية الاقتصادية وعمل خلالها على مشروع تطوير التعليم والتدريب، واشرف على عدد من مشاريع التطوير الحكومية (مثل إنشاء جامعة بوليتكنك البحرين وانشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية و تطوير المشاريع في قطاع الإسكان والصحة وسوق العمل) .

وشارك ضمن فريق الإعداد للرؤية الاقتصادية 2030 ووضع الخطة الاقتصادية الوطنية، وعمل بوزارة التربية والتعليم.

وحصل على تقدير الملك بمنحه وسام الكفاءة في عام 2016، وحاصل على بكالوريوس هندسة إلكترونية وكهربائية من جامعة نيبير في اسكوتلندا، وماجستير إدارة وهندسة من جامعة نورث امبريا في إنجلترا، ماجستير إدارة حكومية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية.