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ملك إسبانيا يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته لمصاب بكورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:52 م
ملك إسبانيا يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته لمصاب بكورونا ملك إسبانيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ملك إسبانيا يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بكورونا. وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث أمس الأحد، إن إسبانيا ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير، وتتوقع تغطية قطاع كبير من السكان في غضون ستة أشهر.

وأضاف أن إسبانيا وألمانيا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي لديها خطة تطعيم كاملة.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي بعد قمة افتراضية على مدى يومين لزعماء مجموعة العشرين إن "الحملة ستبدأ في يناير وستكون بها 13 ألف نقطة تطعيم.

 


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