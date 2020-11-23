وأفادت مصادر أمنية في إقليم بغلان - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الإثنين - بأن عناصر طالبان نصبت كمينا للقوات الأمنية بالإقليم الكائن شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين، وتسبب في إلحاق الضرر بمركبات تابعة للجيش.. وقد أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم.

وفي واقعة أخرى، لقى ثلاثة من أفراد الشرطة مصرعهم وأصيب ستة آخرون في هجوم لطالبان على موقع أمني في منطقة تشاخانسور بإقليم نمروز جنوب غرب البلاد، فيما لم تعلق طالبان بعد على الهجوم.