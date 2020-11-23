مصر تصدر نحاسا بقيمة 523.3 مليون جنيه للدول العربية وأوروبا خلال 5 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

تسعى شركة النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لفتح أسواق جديدة لها بمجرد تخفيف الإجراءات الناجمة عن جائحة كورونا مع استعادة السوق الاوربى، ولا سيما أن صادرات الشركة للدول العربية وأوروبا وبعض دول القارة السمراء بلغت خلال 5 سنوات نحو 523.3 ملبون جنيه.

و‏بلغت صادرات النحاس من مصر من الدول العربية 47.937 مليون جنيه عام 2015 و2016 كما بلغت 76.691 مليون جنيه حتى عام 2016 و2017 وبلغت 108.239 مليون جنيه العام المالى 2017 و2018.

كما بلغت 100.261 مليون جنيه العام المالى 2018 و2019‏وبلغت صادرات النحاس فى الدول العربية العام المالى الماضى 58.912 مليون جنيه،وفيما يتعلق بصادرات النحاس للدول الإفريقية بلغت عام 2015 و2016 868.4 الف جنيه تم وفى العام المالى التالى بلغ 2.6 مليون جنيه ثم ارتفع إلى 21.287 مليون جنيه وبلغ العام المالى 2018 و2019 نحو 20.878 مليون جنيه.

وتراجعت العام المالى الماضى إلى 5.1 مليون جنيه، وبالنسبة لصادرات النحاس للدول الاوروبية بلغ العام المالى 2015 و2016 10.8 مليون جنيه طن ثم بلغ 298 ألف جنيه ثم ارتفع إلى 71.261 مليون جنيه العام المالى 2017 و2018، ثم توقفت الصادرات حتى الآن.

وبحسب البيانات المالية للشركة فأن إجمالى الصادرات العام المالى 2015 و2016 مبلغ 57.706 مليون جنيه ارتفعت إلى 79.594 مليون جنيه م ارتفع إلى 200.787 مليون جنيه وتراجع العام المالى 2018 و2019 إلى 121.139 مليون جنيه ثم تراجعت الصادرات إلى 64.097 مليون جنيه العام المالى الماضى.