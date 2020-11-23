وذكر خفر السواحل - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أنه تلقى معلومة بشأن وجود قارب سريع بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لجزيرة "رودس" صباح اليوم، مشيرا إلى أنه تم العثور على 13 شخصا، كانوا على متن القارب، سالمين على شاطيء قريب، فيما تم انتشال جثة رجل من المياه.



وأخبر الناجون السلطات اليونانية بأن القارب كان يحمل 14 شخصا على متنه ، إلا أن زوارق الدورية التابعة لخفر السواحل مسحت المنطقة في حال احتمالية وجود المزيد من الأشخاص على متن القارب .



يذكر أن اليونان مازالت تعتبر أحد المسارات الأكثر شيوعا التي يسلكها المهاجرين غير الشرعيين الفارين من الصراعات والفقر في بلدانهم للوصول إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراء .

