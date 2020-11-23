اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:21 م
خالد صلاح
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مسلحون يفجرون سكة حديد جنوب باكستان وتوقف حركة القطارات

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:08 م
مسلحون يفجرون سكة حديد جنوب باكستان وتوقف حركة القطارات احدث ارهابى فى باكستان- ارشيفية
وكالات

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فجر مسلحون مجهولون سكة حديدية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أدى إلى توقف حركة القطارات.
وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على السكة الحديدية في منطقة "ماتش" بإقليم بلوشستان في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأن انفجارها أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد.
 
وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع تمهيداً لبدء أعمال الصيانة واستئناف حركة القطارات التي توقفت بعد التفجير، وبينت أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن العناصر المسؤولة عن تفجير السكة الحديدة.

إقليم بلوشستان

باكستان

مسلحون يهاجمون السكة الحديد

تفجير السكة الحديد فى باكستان

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