مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى: انتقال للسلطة مشروط بعدم الحكم لترامب

كتب أحمد عرفة

قال روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى، أنه سيكون هناك انتقال للسلطة إذا لم تحكم المحاكم لصالح الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق هاجم دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، المسئولين التابعين للحزب الديمقراطى فى الولايات المختلفة الذين يستغلون فيروس كورونا من أجل الحد من حياة وحرية سكان الولايات المختلفة، وغرد نجل ترامب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، مهاجما الديمقراطيين قائلا: "إن طغيان السياسيين الديمقراطيين أصبح أكثر من اللازم.. لقد سئم الناس من التجاوزات بسبب استغلال كورونا".