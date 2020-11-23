وفيما يتعلق بما أعلنه رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني أمس، بشأن تحديد هوية 7 شهداء من الأسرى والمفقودين خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، دعا العنزي الخارجية الكويتية إلى الإعلان عن موعد دفن الرفات الخاصة بالشهداء السبعة بصفة رسمية، وأن يعطى الشهداء وأهاليهم اهتماما يليق بهم.

وأضاف قائلا،:" أتمنى أن يتم تشييع رفات الأسرى السبعة الذين تم التعرف عليهم ضمن القافلة الأخيرة ولحقوا بركب الشهداء المدافعين عن الكويت أبان الغزو العراقي الغاشم بشكل رسمي، على غرار ما جرى سابقا مع شهداء الكويت".