مسئول صحى إيطالى: كورونا لا يحترم عيد الميلاد ولن يكون هناك تقليص للإجراءات

كتبت فاطمة شوقى

قال نائب وزير الصحة الإيطالى، بييرباولو سيليرى، إن "هناك كثيرا من الأحاديث عن عيد الميلاد وهو موعد ثابت على أية حال، لكن الفيروس ليس كذلك ولا يحترم عيد الميلاد"، ردا على دعوات لتقليص الإجراءات التقييدية على حركة المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية.

وأشار المسئول الصحى الإيطالى إلى أنه "وفقا للبيانات، قد تعود بعض المناطق إلى اللون الأصفر، بينما تظل مناطق أخرى حمراء، لكن الحديث اليوم عما سيحدث بين 24-25 ديسمبر غير ممكن، كما ستكون هناك اختلافات بين منطقة وأخرى"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وتابع سيليرى: "فى كل مرة أفكر فيها بعيد الميلاد فى هذه اللحظة، أتذكر عدد المرات التى اضطررت فيها للاحتفال بتناول قطعة حلوى العيد فى المستشفى لأننى كنت فى ورديتي".

وأردف نائب وزير الصحة: "لنفكر بعاملينا الصحيين المتواجدين فى المستشفيات، والذين أمضوا فى حياتهم أعياد ميلاد، رأس السنة وعطلات منتصف الصيف مرات عديدة فى خدمة الدولة، فلنحترمهم أولا".

وشدد على أنه "يمكن تخفيف قبضة الإجراءات حيث تسمح المعطيات بذلك، لكن هذا لا يعنى أن علينا اتخاذ خطوات سريعة"، مبينا أنه "من الواضح أن البيانات ترد من الأقاليم، وإذا كانت هناك صعوبات تنظيمية فيها، فقد تحدث عراقيل وتأخيرات في وصول المعطيات"، اختتم بالقول إن "تدفق البيانات يتحسن دائمًا، لكن من الواضح أن هناك هامشاً للخطأ دائمًا".