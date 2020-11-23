محافظ مطروح يتفقد لجان انتخابيه للتأكد من عدم وجود أى معوقات

مطروح حسن مشالى

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين عدد من اللجان الانتخابية بمدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات ومجمع ابو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح للاطمئنان على سير العملية الانتخابية فى اليوم الاول لمارثون الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، وعدم وجود أى معوقات، مع متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة لاختيار من يمثلهم فى انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستورى .

يذكر أن انتخابات الاعادة بمجلس النواب 2020 تجرى بمحافظة مطروح ضمن انتخابات الاعادة بمحافظات المرحلة الاولى يومى 23 و243 نوفمبر فى 139 مركزا انتخابيا و 165 لجنة فرعية بأجمالى عدد الناخبين 301,763 ألف ناخب للاختيار بين 4 مرشحين على مقعدين بدائرتى المحافظة، وأكد محافظ مطروح على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



إحدى اللجان بمطروح