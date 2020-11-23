محافظ قنا يتابع سير انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان.. صور

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سير عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب 2020 بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة قنا للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية بها، وتوافر كافة سبل الراحة للناخبين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقام محافظ قنا، بتفقد 3 مقرات انتخابية بمدينة قنا شملت (معهد قنا الابتدائي الأزهري- مدرسة السلام الثانوية بنين - معهد قنا الأزهري النموذجي)، وأشاد الداودي بإقبال الناخبين علي اللجان الانتخابية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي سعياً منهم للمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من الاستقرار لمصرنا الغالية، واثنى على التنظيم الجيد للعملية الانتخابية داخل اللجان والتزام المواطنين بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

وأكد الداودى، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر لرصد أى معوقات والتعامل الفورى مع أى بلاغ بشأن العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تجرى بها جولة الإعادة بعدد 4 دوائر انتخابية يتنافس فيها 18 مرشحا على 9 مقاعد، وتضم محافظة قنا 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب الجارية بلغ 2 مليون و34 ألفا و373 مواطنا .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.























































































