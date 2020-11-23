محافظ سوهاج يتفقد عددا من اللجان الفرعية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

سوهاج - محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عددا من اللجان الفرعية بحى شرق ومركز سوهاج، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لمجلس النواب، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد ثلاث لجان بمدرسة سوهاج الثانوية بنات، ولجنتين بمدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية المشتركة بحي شرق سوهاج، وثلاث لجان بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية بجزيرة شندويل بمركز سوهاج، حيث اطمأن من المستشارين رؤساء اللجان على توافر كافة سبل الراحة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن انتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، وتوفير كرسى متحرك بكل لجنة لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن .

وأشار "الفقى" إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

رافق المحافظ خلال جولته أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



































































