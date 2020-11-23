محافظ الوادى الجديد يبحث مراجعة أرصدة المستلزمات الطبية بالمحافظة لمواجهة كورونا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وعدد من مديرى عموم الجهاز التنفيذى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة.

ووجه الزملوط، خلال الاجتماع، باستمرار وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير والمتابعة المستمرة على المستشفيات والوحدات الصحية لمراجعة أرصدة المستلزمات الطبية والأدوية للتأكد من توافرها، خاصة التى تخص فيروس كورونا، مع تكثيف الحملات على الصيدليات لمواجهة ظاهرة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المغشوشة.

وكلف الزملوط رؤساء المراكز بالتواصل المستمر مع المواطنين على الأرض، ومتابعة الشكاوى الواردة عبر الخطوط الساخنة والعمل على سرعة حلها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بكل مركز وإعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لها، خاصة مشروعات الظهير الزراعى بالقرى للتعاون مع المنتفعين وتذليل كافة العقبات أمام المتعثرين، وتكثيف حملات الرقابة على المخابز والأسواق للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومطابقتها للأسعار.

ووجه محافظ الوادى الجديد بحصر مخالفات البناء أول بأول سواء على الأراضى الزراعية أو غيرها، والتعامل معها بالإجراءات القانونية فى المهد، لمنع تكرار أى بناء عشوائى مرة أخرى، وسرعة إنهاء إجراءات التقنين لتسليم العقود المعتمدة للمواطنين، والانتهاء من عرض الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين في التنفيذ.