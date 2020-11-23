محافظ المنيا يتفقد اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

واصل اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، جولاته التفقدية على عدد من اللجان الانتخابية، وذلك قبل إغلاق باب التصويت فى اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية فى جولة الإعادة، حيث تفقد المحافظ اللجنة 155 بمدرسة الثانوية العسكرية وشدد المحافظ على الالتزام بالاجراءات الاحترازية، واتباع كل شروط السلامة. ورافقه خلال جولته التفقدية العميد محمد صلاح أبوجريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، ودعا المحافظ المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس فى جولة الإعادة 30 مرشحا على 15 مقعدا، فى 5 دوائر انتخابية عدا دائرة مركز ديرمواس فى أقصى جنوب المحافظة، والتى تم تأجيل إجراء الانتخابات بها فى وقت لم يحدد بعد.

وكانت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتربية والتعليم والمحافظة قد أنهت كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية لتمين اللجان قبل وبعد فتحها والبالغ عددها 474 مركزا انتخابيا و1021 لجنة فرعية.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ولائق، مشيراً إلى أن المشاركة فى الانتخابات "واجب وطني"، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضى قدما فى مسيرة التنمية.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.