اليوم السابع
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محافظ الغربية يقود حملة بالمحلة وسمنود وطنطا لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:28 ص
محافظ الغربية يقود حملة بالمحلة وسمنود وطنطا لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور جانب من جولة المحافظ
الغربية ــ عادل ضرة

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قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بالمحلة وسمنود وطنطا.

بدأت الحملة بالمرور على شوارع منشية البكري بالمحلة، وأسفرت عن غلق عدد من المقاهي والمحال، وذلك للتعدي على الطريق العام وعدم الالتزام بالتراخيص الممنوحة لها.

كما تفقد المحافظ شارع نعمان الأعصر، موجهاً رئيس حي أول المحلة برفع كافة الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري.

وتابعت الحملة أعمالها في مدينة سمنود، حيث تم رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة ومنطقة شركة الملابس، والتأكيد على أصحاب المحلات والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم، وخلال الجولة بسمنود تفقد المحافظ مسار العائلة المقدسة للاطمئنان علي أعمال النظافة .

واختتمت الحملة بمدينة طنطا، حيث تم المرور على شوارع "الاستاد، النحاس، النادي، نادي المعلمين، البحر، ميدان إسكندرية ، سعيد ، محب، الحلو"، وتم رفع كافة الإشغالات، وغلق المحال غير الملتزمة بقرار الغلق في الساعة العاشرة.

وخلال الجولة تم سحب 10 رخص سيارات للسير عكس الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارة المرور.

ويناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جميع المواطنين بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في ظل الموجة الثانية للفيروس، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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