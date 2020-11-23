محافظ الغربية يتفقد مشروع مزرعة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مشروع إنشاء مزرعة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا، وذلك للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، حيث تابع المحافظ البدء فى تركيب العنابر والانتهاء من وضع الطبقة الخرسانية لـ 5 عنابر من إجمالى 8 عنابر هى إجمالى طاقة المشروع.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيكون له الأثر الواضح في زيادة إنتاج بيض المائدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مؤكداً أن المحافظة مستمرة فى متابعة كافة المشروعات بشكل يومى من خلال الجولات المستمرة للتأكد من تنفيذ المخطط الزمنى والالتزام بكافة المعايير المتفق عليها مع الشركات.

يذكر أن المشروع يتكون من 8 عنابر، 2 لتربية الأمهات و 6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، وهو مسند إلى إحدى الشركات الوطنية، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه.