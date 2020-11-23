محافظ الغربية: زيادة أعداد الإصابة بكورونا بالمحافظة ولكنها غير مقلقة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن هناك زيادة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أنه قام بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وهذا الآمر لحماية المواطنين، موضحا أنه تم إعطاء إجازات مفتوحة لأصحاب الأمراض المزمنة حتى يتم اتخاذ إجراءات أخرى، بالإضافة إلى إعطاء إجازات مفتوحة كذلك لمن تظهر علية أعراض الفيروس حتى يتم إثبات العكس، مؤكدا على أنه تم تقسيم فترات العمل فترة صباحية ومسائية بواقع 50% من العمالة في كل فترة ونحاول التوفيق بين العاملين في هذا الأمر بالإضافة إلى تطهير مستمر على أماكن تردد المواطنين.

وتابع رحمى أن أعداد الإصابات زادت عن الأسبوع الماضى ولكنها مازالت آمنة وغير مقلقة والمستشفيات جاهزة والأماكن متوفرة لاستقبال المرضى.

من جانب آخر، كان الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، قد شارك فى الاجتماع الموسع الذى ترأسه الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية بمقر ديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى لمستشفيات طنطا الجامعية، ووكلاء وزارة الصحة والتأمين الصحى والطوارئ والإسعاف بالغربية

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة طنطا، وذلك لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على استمرار تقديم مستشفيات طنطا الجامعية لكافة سبل الدعم والرعاية الصحية لمرضى "كورونا"، وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار الفيروس.