محافظ الشرقية يلزم العاملين بالجهاز الإدارى والمترددين عليه بإرتداء الكمامة

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه القرار رقم 9152 لسنه 2020 بالزام العاملين بديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية (مراكز – مدن - أحياء - وحدات قرويه) ومديريات الخدمات والإدارات التابعه لها والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية للحد من التداعيات المحتمله لفيروس كورونا ونظافه وتطهير مقار العمل وفقاً للتعليمات التى تصدر من وزارة الصحة والسكان.

وأكد محافظ الشرقية ، فى بيان له،أنه فى حالة مخالفة ذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس المصلحه وفقاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أزمه كورونا.

أوضح المحافظ أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (606 - 719 - 724 - 1069 - 1024 - 1246) لسنه 2020 . بشأن إستمرار جهود الدوله للمحافظه على صحه المواطنين من تداعيات مختلفه ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.

وعلى الكتاب الدورى رقم 34 لسنه 2020 بشان الإجراءات الوقائيه والتدابير الإحترازيه التى تتخذها الدوله والمحافظه لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحه وسلامه المواطنين واتخاذ الاجراءات الوقائيه من قبل الدوله فى كافه الجوانب لمواجهه الفيروس فى اطار خطه المحافظه للموجه الثانيه والحرص الشديد لتقديم الدعم اللازم والإرشاد لمواطنى المحافظة.