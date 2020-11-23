محافظ الشرقية يعلن استمرار حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية لمواجهة كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والايتام ومواقف السيارات ومحطات السكه الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحه - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الاجتماعي) وذلك تفعيلا للاجراءات الاحترازية والوقائيه التى اتخذتها الدوله لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

وجه المحافظ مديرى المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم .

وفى هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالتنسيق والاشتراك مع إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المبانى من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقى الخدمة.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المبانى بفرع الشركة بمركز ومدينة فاقوس باستخدام المواد المطهرة وذلك تنفيذا لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.