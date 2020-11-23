محافظ الشرقية يعلن إنشاء محطة معالجة الصوالح بتكلفة 366 مليونا و800 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمال إنشاء محطة معالجة الصوالح والتى ستعمل بطاقة انتاجية 22 ألف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 366 مليونا و800 ألف جنيه لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، فى بيان له اليوم، أنه جارى تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة، خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

كلف محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورنا، والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، صرح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة الصوالح بتكلفة مالية 366 مليونا و800 ألف جنيه لتعمل بطاقة إنتاجية 22 ألف م3 / اليوم وتخدم قرى (الجعافرة – الخطارة الصغرى – الهيصمية – سواده – الصوالح – الأخميين – النمروط – منزل نعيم ) بمركز ومدينة فاقوس حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الى 67 %، مؤكدا أن العمل بالمشروع يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال ودخول المشروع الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتقديم مشروع صرف صحى أمن وسليم للمواطنين.