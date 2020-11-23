محافظ البحيرة يعلن شن حملات دورية لمراجعة المعديات الواقعة على المجارى المائية

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف حملات مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة مع تكثيفها اليوم وغدا مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة والتعريفه المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع إيقاف المخالف و الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجارى مائية بصفة يومية ودورية بأعمال المتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة .

مراكب البحيرة