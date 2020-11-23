محافظ أسيوط يستعرض الاستعداد لموجة الطقس السيئ باجتماع مجلس المحافظين

أسيوط فريق المحافظات

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الاثنين فى اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومشاركة كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

اطمئن رئيس مجلس الوزراء من محافظ أسيوط على جاهزية المحافظة لأى تغييرات مناخية أو تقلبات فى الطقس واستعداد كافة القطاعات لأى حالة طوارئ قد تحدث خاصة مع دخول فصل الشتاء واستمرار المتابعة الدائمة لكافة مخرات السيول بنطاق المحافظة من الجهات المعنية حيث يتم التنسيق بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الرى لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك من مراجعة لعمليات التطهير وإزالة العوائق من المخرات وغرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحى فضلا عن جاهزية المعدات والأطقم واستعدادها للتعامل الفورى مع أية أزمات وتفعيل غرف الأزمات لمتابعة التغيرات الجوية الطارئة التى قد تتعرض لها المحافظة والتعامل الفورى مع الأمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى تنفيذ تدريبات ميدانية على سيناريو مجابهة أمطار غزيرة لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.

كما استعرض المحافظ آخر المستجدات فى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والإجراءات الاحترازية التى يتم تنفيذها بكافة القطاعات فضلًا عن الوضع الصحى بالمحافظة مؤكدًا على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والادوية الخاصة ببرتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة بمستشفيات العزل وتشكيل لجان للمتابعة بصفة مستمرة لجميع المستشفيات ومخازن الادوية فضلًا عن ترأسه للعديد من الحملات المفاجئة للتأكد من توافر والأدوية والمستلزمات ووجود مخزون استراتيجى منها لتغطية الاحتياجات اليومية بالإضافة إلى تفعيل الخطوط الساخنة الخاصة بمديرية الصحة والمحافظة لتلقى أى بلاغات من المواطنين لطلبات علاج أو شكاوى المرضى لافتًا إلى استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة.

كما عرض اللواء عصام سعد الموقف الحالى بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء وانتظام العمل بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالإضافة إلى تقديم تسهيلات وتيسيرات لهم وتكثيف العمل خلال اليوم حتى أيام الإجازات والعطلات وتقديم خدمة جيدة للمواطنين وذلك فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فضلا عن تكثيف الحملات لمنع أى بناء عشوائى مخالف مرة أخرى سواء على الأراضى الزراعية أو غيرها مؤكدا على تكليف القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والقرى بالمرور الدورى لمنع أى بناء عشوائى وإزالته على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.