محافظ أسيوط يتابع انتشال جثتى شخصين فى حادث انقلاب سيارة محملة "غاز".. صور

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، موقع حادث اشتعال سيارة نقل بمقطورة محملة بالمواد البترولية، وتابع انتشال جثتى شخصين بالموقع، وذلك على خلفية انقلاب السيارة بنطاق قرية درنكة أسفل الكوبرى المؤدى إلى الهضبة الغربية "مدينة ناصر الجديدة."

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئاسة مركز أسيوط، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية "غاز" أسفل الكوبرى المؤدي إلى الهضبة الغربية "مدينة ناصر الجديد" بنطاق قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط مما أدى إلى اندلاع الحريق بها.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط، يرافقه المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز التعمير لوسط وجنوب الصعيد واللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى موقع الحادث وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية الى الموقع وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث حيث تم فرض كردون أمنى بمحيط الحادث واغلاق الطريق أسفل وأعلى الكوبري لحين السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية اندلاع حريق في نقل رقم 1623 ي ع د بمقطورة رقم 2617 ي م ج محملة بالمواد البترولية إثر انقلاب السيارة بصورة مفاجئة مما أدى إلى تفحم جثتي شخصين داخل الجرار هما "أحمد.ف.م" ـ 49سنة ـ سائق ، "حسن.ع.ب" ـ 25سنة ـ عتال.

وقد تم السيطرة على الحريق وانتهاء عمليات الإطفاء والتبريد عن طريق قوات الحماية المدنية ، وغلق الكوبري لحين عمل اللازم وإخلاء الطريق لاعادة الحركة المرورية مرة اخرى ، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وابلاغ النيابة التي باشرت التحقيق ومعاينة موقع الحادث.

وقد وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أسيوط بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية فضلاً عن إغلاق الطريق المؤدى إلى الهضبة الغربية وفرض كردون أمنى بالتنسيق مع الجهات الأمنية ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى عقب معاينة النيابة.



































