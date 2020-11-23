محافظة الشرقية تستقبل 193 ألفا و617 طلب تصالح بمخالفات البناء

الشرقية إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعي المواطنين وإصرارهم علي تقنين أوضاعهم القانونية من خلال سرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتسابق على المراكز التكنولوجية والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح محافظ الشرقية،فى بيان له،أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت 193 ألفا و617 طلب تصالح حتى 22 نوفمبر الجاري وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.