محافظة البحيرة توفير أتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار لجان التصويت.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من كافة المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة للمؤسسات الخدمية والمصالح الحكومية بالالتزام بالحياد وعدم مناصرة أى مرشح، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار محافظ البحيرة إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط إقبال متوسط بجميع اللجان دون أى مشاكل تذكر، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لرصد أى مخالفات أو أزمات لحلها بشكل عاجل، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل لجان الانتخابات، وكذلك توفير أتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان.

وناشد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مواطنى المحافظة بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بكثافة من أجل ترسيخ الديمقراطية، واكتمال المنظومة التشريعية فى مصر.

وفى سياق متصل، توافد مواطنو البحيرة على لجان انتخابات مجلس النواب للإدلاء بأصواتهم فى مرحلة الإعادة فى الساعات الأخيرة لعملية التصويت فى الانتخابات والتى يتنافس فيها 36 مرشحا للفوز بـ 18 مقعدا فى 9 دوائر انتخابية بالمحافظة. وكثفت قوات الأمن من تواجدها امام لجان الانتخابات لتأمينها، ومنع أى خلل يعيق انتظام العملية الانتخابية.

وأكد محافظ البحيرة تجهيز 653 مركزا انتخابيا يضم 1296 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و12 ألفا بعدد 9 دوائر انتخابية يتنافس بها 36 مرشحا خلال جولة الإعادة للتنافس على 18 مقعدا، مشيرا إلى ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل أى مشكلة قد تطرأ .

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.