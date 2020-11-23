اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"مجلس الوزراء" يتابع حالة الطفلة جنى.. ويؤكد على مساعدتها ومساندتها

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:44 ص
"مجلس الوزراء" يتابع حالة الطفلة جنى.. ويؤكد على مساعدتها ومساندتها الطفلة جنى
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الإعلامى وائل الابراشى، خلال تقديم برنامجة التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إن المستشار الطبي لمجلس الوزراء الدكتور حسام المصرى تواصل مع البرنامج وأكد على تواصله مع حالة الطفلة جنى، اليوم الاثنين، لمساعدتها وحل المشكلة ومساندتها.
 
من جانب آخر كان عبده محمد الطواب والد الطفلة جنى المبتور أطرافها الأربعة، قال إن ابنته جنا ولدت طبيعية لكنها أصيبت بجلطة فى الدم أدت الى بتر أطرافها الأربعة، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأطباء قالوا إن لها علاج فى الخارج، مؤكدا على أن ابنته فى الصف الثالث الابتدائى ويقوم بمساعدتها وحملها ومساعدتها في ذهابها إلى المدرسة، لكنها تقول له "سبنى يا بابا انا عايزة اروح المدرسة لوحدى من غير ماتشيلنى".
 
وأكد والد الطفلة فى مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، على أن أهم شىء بالنسبة لجنا هى الرجل حتى تقوم باللعب مع أصحابها وتذهب إلى المدرسة بمفردها والايدى غير مهمة

الطفلة جنى

مجلس الوزراء

كرسى متحرك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة