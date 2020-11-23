متى ينتهى الفصل الدراسى الأول فى ظل انتشار كورونا؟ وزارة التعليم تجيب

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة مستمرة حتى لو تم إغلاق المدارس بسبب كورونا وهذا الاحتمال غير وارد في الفترة الحالية، من خلال الأون لاين، قائلة: الفصل الدراسى الأول سوف يستكمل.



وحول موعد انتهاء الفصل الدراسى الأول، فى ظل انتشار جائحة كورونا، كشفت المصادر أن الفصل الدراسى الأول مستمر حتى يناير المقبل حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى، قائلة: توزيع المنهج فى الترم الأول يبدأ من 17 أكتوبر الماضى حتى 5 فبراير 2021، ولكن الامتحانات تنطلق فى يناير وآخرها 5 فبراير كأخر يوم فى الترم، و6 من نفس الشهر أول يوم في إجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 18 فبراير 2021.



وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، إن إصابته بفيروس كورونا شائعة سخيفة، والوضع الحالى لا يقودنا إلى قرار بإغلاق المدارس، ونتبع الإجراءات والضوابط الاحترازية والأحوال منتظمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغلاق المدارس وحدها، ولكنه إذا أصبح هناك إغلاق تام فى الدولة، فالوزارة مستعدة للدراسة أون لاين، مشيرًا إلى أن الأحوال مطمئنة وإذا استدعى الأمر أى إجراء إضافى سنطبقه، وأعداد الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمعلمين فى حدود آمنة.



وتابع شوقى، قائلا إن هناك من يستهدف إيقاف الحياة فى مصر، سواء المدارس أو الاقتصاد أو غيرهما، وهذا الأمر ليس فى مصلحة أحد، مشيرا إلى أنه من يريد إكمال الدراسة فى المنازل، فهذا متاح وعليه إبلاغنا بذلك، موضحا أن جميع طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة التابلت والاختبارات ستكون أون لاين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك أكثر من فرصة للامتحان، وسيكون هناك فرصة ثانية وثالثة، وينتقى الدرجة العليا لكل مادة إذا طلب الطالب ذلك.

