اليوم السابع
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متخصص فى الشأن التركى: أردوغان يبحث عن مصالحه حتى لو زعزع استقرار الدول

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:47 م
متخصص فى الشأن التركى: أردوغان يبحث عن مصالحه حتى لو زعزع استقرار الدول أردوغان
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركى، تعليقا على دعم أردوغان لانفصال قبرص لتمديد نفوذه في منطقة المتوسط واستمراره في عمليات التنقيب غير المشروعة، إن هذا هو نهج أردوغان في السنوات الأخيرة.
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن أردوغان يبحث عن مصالحه فقط حتى لو تدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول وعمل على زعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أن افتتاح أردوغان لمنتجع فاروشا المغلق منذ عام 1974 ضرب قرارات الأمم المتحدة بعرض الحائط لأنه كان هناك اتجاه لتوحيد الجزيرتين. 
 
وأشار، إلى أن أردوغان له مصالح كبيرة فى قبرص، حيث أن اكتشاف الغاز في قبرص دفع تركيا لتكثيف حضورها في المنطقة سعيا منها لوضع يدها على جزء من مصادر الطاقة وكانت حريصة على وصول مرشح يشاركها رؤيتها على مستقبل الجزيرة.
 

الاستقرار

قبرص

اردوغان

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