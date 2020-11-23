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متحدث الوزراء يؤكد استئناف أعمال البناء وفقا لاشتراطات جديدة خلال أسبوعين

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:24 م
متحدث الوزراء يؤكد استئناف أعمال البناء وفقا لاشتراطات جديدة خلال أسبوعين المستشار نادر سعد
إبراهيم سعيد

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أكد المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، عدم تمديد فترة حظر البناء بعد انتهاء فترة الــ 6 شهور، وقال متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية CBC، إن هناك مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر لرفع حظر أعمال البناء ولإنشاء منظومة إلكترونية جديدة. 
 
وأضاف، إن استئناف أعمال البناء وفقا لاشتراطات جديدة خلال أسبوعين، مضيفا، أن لكل من لدية رخصة سيسمح له باستئناف البناء.
 
وتابع، أن القاهرة والجيزة والإسكندرية اشتراطات عامة لمنع التكدسات السكانية بالتزامن مع الاشتراطات الخاصة.
 
وقال، إن رئيس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي وجه بالتأكيد على توافر الأدوات الطبية والكمامات وبتطبيق غرامة تصل 4000 آلاف جنيه لمن لم يرتدو الكمامات ومتابعة الإجراءات الاحترازية.
 
ومن جانب أخر، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إحالة غير مرتدى للكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه مبلغ مالى 4 آلاف جنيه، والحكومة تشدد على ضروروة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الدول المصرية لها خبرة جيدة فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية بصورة مبكرة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه لابد اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية ضرورة لتقليل أعداد الإصابات.

وتابع أن الدولة ستتخذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة فيروس كورونا، وأن لم نتبع الإجراءات سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا، مؤكدا أن  قرار حظر البناء سينتهى غدا.

 

المستشار نادر سعد

مجلس الوزراء

برنامج من مصر

عمرو خليل

البناء

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