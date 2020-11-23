مؤسسة حياة كريمة تعلن بدء تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" بمحافظة البحيرة

البحيرة ناصر جودة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتى تضم 9 محافظات، حيث بدأت في تنفيذ خطوة جديدة فى محافظة البحيرة، وذلك لتخفيف العبئ عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطن الأولى بالرعاية في التجعات الريفية المسنهدفة.

وأعلنت المؤسسة، أنه تم في اليوم الأول للمبادرة في محافظة البحيرة فحص الأوراق وتحديد الحالات الستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح لـ 43 حالة ضمن مبادرة "التصالح حياة"، في مرحلتها التنفيذية لتخفبف العبئ عن أهل مصر وتقنين أوضاعهم وذلك فى مركز أبو المطامير.

وأوضحت المؤسسة، أنه تم استقبال الأهالى وفرز الأوراق ومراجعتها من قبل فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارتى التضامن والتنمية المحلية، مؤكدة أن المؤسسة مازالت مستمرة في تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في محافظة سوهاج وذلكليومها الثالث على التوالى لسداد قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالى المحافظة ومراكزها الأكثر احتياجا.