مؤسسة النفط الهندية تشترى نحو 20 مليون برميل من النفط للتسليم أوائل 2021

رويترز

قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الاثنين إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد، اشترت نحو 20 مليون برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط للتسليم في أوائل 2021.