لو عايز تشترى عفش بيتك.. تعرف على متوسط أسعار الأثاث بدمياط

دمياط معتز الشربينى

رغم انتشار ورش ومعارض الأثاث بمختلف المحافظات إلا أن محافظة دمياط تظل تتربع على عرش سوق الأثاث، وهى قبلة جميع الراغبين فى شراء الأثاث بمختلف أنواعه، خاصة المقبلين على الزواج حديثا، بسبب تعدد الأشكال والأنواع وجودة ومتانة المنتج.



تتعدد أشكال الأثاث الدمياطى فى ورش ومعارض دمياط بين القطع المودرن والكلاسيك بخلاف تنوع الأشكال والأذواق التى ترضى كافة المترددين ويباع الأثاث فى دمياط حسب الطلب والمواصفات، إما خشب أبيض أو دهانات لميع ومط أو لاكيه، كما تعرض أنواعا مختلفة من الأنتريهات والصالون والركنة.



ويتوافر فى دمياط دون غيرها إمكانية تصنيع قطع أثاث حسب المقاسات وحسب الطلب والدهانات حسب الأذواق.



ويوجد فى دمياط آلاف الورش لتصنيع الأثاث وأغلبها ورش متخصصة فى صناعة غرف النوم أو السفرة والأنتريهات والأنتيكات، وتنتشر هذه الورش فى أغلب الشوارع بالمدن والقرى، وهى جميعا ورش مجهزة لتنفيذ قطع الأثاث المطلوبة من حيث الأخشاب والكتالوجات، ويوجد أيضا مئات المعارض التى تبيع الأثاث الجاهز "متشطب" وأغلبها يمتلك ورشا ومصانع بالمنطقة الصناعية بها معدات وآلات حديثة التصنيع تنافس صناعة الدول الأوروبية، وتقوم بالتصدير لأغلب الدول العربية.



وتراوح الأسعار بين المعارض لتلبية رغبة زوار المحافظة، حيث يتراوح سعر غرفة النوم من 8: 18 ألف جنيه، وسعر غرفة الأطفال من 8 : 15 ألف جنيه، وسعر الأنتريهات من 7 :17 ألف جنيه، وسعر السفرة من 7 : 15 ألف جنيه، كما تتراوح أسعار الصالون من 10 :20 ألف جنيه.



وفى دمياط أيضا يوجد شارع عبد الرحمن أشهر شوارع الأثاث الأبيض والأنتيكات والقطع المحدودة، ويوجد به مئات الورش والمحلات تعرض مختلف الأشكال والمقاسات.



كما توجد أيضا ورش مدينة دمياط للأثاث المجهزة لتصنيع طلبيات وأوردارات لتغطية احتياجات المدن والقرى السياحية والفنادق وأثاث التصدير.



ويوجد فى دمياط مئات سيارات النقل المجهزة والمخصصة لنقل العفش بطريقة متقنة للحفاظ عليه، وينقل الأثاث إلى أى مكان داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ويمكن الاستعانة ببعض الصناع لتركيب قطع الأثاث بمنزلك.



ويشارك العديد من أصحاب الورش والمعارض بدمياط فى معارض تراثنا بالقاهرة ومعارض ديارنا، وعدد من معارض التى تقام بمحافظات الوجه القبلى؛ لعرض المنتج الدمياطى وتشجيع الراغبين فى الشراء على زيارة محافظة دمياط لتوسيع دائرة الاختيار بين المعروض.