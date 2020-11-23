اليوم السابع
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لقاح أسترازينكا لكورونا أظهر متوسط فعالية 70 %

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:22 ص
لقاح أسترازينكا لكورونا أظهر متوسط فعالية 70 % لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت شركة أسترازينكا اليوم الاثنين إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد أظهر متوسط فعالية 70 بالمئة للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين.

وكانت قد تفاوضت جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة أسترازينكا للأدوية على صفقة لتحصل الجامعة على حصة بنسبة 6 % من أرباح لقاح فيروس كورونا، اللقاح الذي يعد من أبرز المرشحين كلقاح لكورونا في العالم، ومن المقرر أن تجني جامعة أكسفورد مئات الملايين من الجنيهات إذا ثبت نجاح اللقاح المحتمل لها لفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

 
 

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