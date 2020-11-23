اليوم السابع
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خالد صلاح
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لجنة شئون القرى تتابع سير أعمال التصويت بلجان ناصر والواسطى ببنى سويف

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:32 م
لجنة شئون القرى تتابع سير أعمال التصويت بلجان ناصر والواسطى ببنى سويف لجنة شئون القرى تتابع سير أعمال التصويت بلجان ناصر والواسطى ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قامت لجنة شؤون القرى، برئاسة محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، بالمرور الميدانى على عدد من لجان الاقتراع بمركزى ناصر والواسطى ومقر لجنة الفرز بمدينة ناصر، وذلك فى حضور على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والمحاسب محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم بمتابعة عملية التصويت فى الجولة الثانية للإعادة على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب التى تعقد على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجارى ضمن المرحلة الأولى التى تضم 14 محافظة، من بينها بنى سويف.

وتابعت اللجنة أعمال التصويت فى اليوم الاول من جولة الإعادة، للاطمئنان على توفير سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة، وتوافر كافة السبل لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال مليون و883 ألف و354 مواطنًا من المسجلين بقواعد بيانات الناخبين موزعين على 481 مقر انتخابى تحتوى على 692 لجنة، حيث تضمنت الاستعدادات مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية لكافة المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء التصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النواب، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

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جانب من الجولة
جولة اللجنة
جولة اللجنة

 

اللجنة تتفقد اللجان
اللجنة تتفقد اللجان

 

اللجنة لشئون القرى تتفقد اللجان
اللجنة لشئون القرى تتفقد اللجان

 

جانب من جولة اللجنة
جانب من جولة اللجنة

 

 


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