اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تسجل 271 إصابة جديدة بكورونا مع سريان قيود أكثر صرامة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:25 ص
كوريا الجنوبية تسجل 271 إصابة جديدة بكورونا مع سريان قيود أكثر صرامة كورونا في كوريا الجنوبية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت كوريا الجنوبية زيادة يومية أخرى بلغت أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الاثنين وذلك بعد يوم من تشديدها قواعد التباعد الاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثالثة من العدوى.

وبلغ العدد اليومي للإصابات 271 حالة جديدة نزولا من 330 حالة تم تسجيلها يوم الأحد بعد أن ظل عدد الإصابات يحوم فوق 300 حالة لمدة خمسة أيام متتالية ، وهو مستوى لم نشهده كوريا الجنوبية منذ أغسطس حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال المسؤولون إن الأرقام تميل إلى الانخفاض خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب قلة الاختبارات.

وعززت الحكومة قواعد التباعد في العاصمة سول والمناطق المجاورة يوم الأحد وأغلقت الحانات والنوادي الليلية وفرضت قيودا على التجمعات الدينية وتناول الطعام في المطاعم ابتداء من يوم الثلاثاء.

وقال نائب وزير الصحة كانج دو-تاي في اجتماع اليوم الاثنين "إذا لم نتمكن من قطع روابط العدوى ، فقد لا تستمر جهودنا لمكافحة الفيروس ومواجهتنا الطبية للفيروس".

واتهم بعض الخبراء السلطات بالفشل في اتخاذ إجراءات أقوى في وقت سابق على الرغم من أن الزيادات في الأرقام اليومية وغيرها من المعايير تفي بالشروط التي وضعتها الحكومة لقيود أكثر صرامة.

وأصدرت الجمعية الكورية للأمراض المعدية ، وهي مجموعة كبيرة من الأطباء ، بيانًا يوم الجمعة حذر من أن عدد الإصابات يمكن أن يصل إلى ألف حالة يوميا في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة.


كوريا الجنوبية

كورونا في كوريا الجنوبية

كورونا

اخبار كوريا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي في سول وضواحيها وسط انتشار كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:30 ص

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:30 ص

وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية خلال هذا الشهر

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:00 ص

كوريا الجنوبية تسجل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:10 ص

نساء كوريا الجنوبية يزاحمن الرجال فى العمل بمهنة الحانوتى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة