اليوم السابع
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قارئ يطالب بإنقاذ حياة ابنته .. والصحة توجه الحالة لمستشفى أطفال مصر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:00 م
قارئ يطالب بإنقاذ حياة ابنته .. والصحة توجه الحالة لمستشفى أطفال مصر تقيم الرعاية الطبية _ أرشيفية
أحمد جمال الدين

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فى استجابة سريعة من وزارة الصحة لمناشدة قارئ عبر خدمة صحافة المواطن لإنقاذ ابنته الرضيعة التى تعانى من مشاكل طبية وعيب خلقى، أكدت الوزارة التعامل الفورى مع الحالة وأنه تم تحويل الطفلة لمستشفى أطفال مصر لمناظرتها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المطلوبة لها. 

وكان القارئ ياسر أحمد عبد العظيم المقيم بمحافظة القاهرة ناشد عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع وزارة الصحة التدخل العاجل لإنقاذ ابنته حديثة الولادة والتى تعانى من عيب خلقى  ضهر بجانب وجود مياه على المخ  وتحتاج لرعاية بصورة عاجلة .

وأضاف فى رسالته: "رزقت ببنت يوم الخميس والماضى ولكنها ولدت تعانى من عيب خلقى فى الضهر ومياه على المخ وتم حجزها فى حضانات أحد المستشفيات ولكنها لا تتوفر قسم المخ والأعصاب لذلك نصح الأطباء بضرورة نقل ابنتى إلى مستشفى مجهزة حفاظا على حياتها، لافتا إلى أهمية عامل الوقت حيث يؤدى التأخير فى نقلها إلى تدهور حالتها.

للتواصل مع القارئ/  01100110756

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تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


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