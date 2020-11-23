قارئ يطالب بإنقاذ حياة ابنته .. والصحة توجه الحالة لمستشفى أطفال مصر

أحمد جمال الدين

فى استجابة سريعة من وزارة الصحة لمناشدة قارئ عبر خدمة صحافة المواطن لإنقاذ ابنته الرضيعة التى تعانى من مشاكل طبية وعيب خلقى، أكدت الوزارة التعامل الفورى مع الحالة وأنه تم تحويل الطفلة لمستشفى أطفال مصر لمناظرتها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المطلوبة لها.

وكان القارئ ياسر أحمد عبد العظيم المقيم بمحافظة القاهرة ناشد عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع وزارة الصحة التدخل العاجل لإنقاذ ابنته حديثة الولادة والتى تعانى من عيب خلقى ضهر بجانب وجود مياه على المخ وتحتاج لرعاية بصورة عاجلة .

وأضاف فى رسالته: "رزقت ببنت يوم الخميس والماضى ولكنها ولدت تعانى من عيب خلقى فى الضهر ومياه على المخ وتم حجزها فى حضانات أحد المستشفيات ولكنها لا تتوفر قسم المخ والأعصاب لذلك نصح الأطباء بضرورة نقل ابنتى إلى مستشفى مجهزة حفاظا على حياتها، لافتا إلى أهمية عامل الوقت حيث يؤدى التأخير فى نقلها إلى تدهور حالتها.

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