اليوم السابع
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قارئ يشارك بصور لانفجار سيارة بترول بطريق كوبرى الهضبة الجديد بدرنكة بأسيوط

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:51 م
قارئ يشارك بصور لانفجار سيارة بترول بطريق كوبرى الهضبة الجديد بدرنكة بأسيوط جانب من الحريق
أحمد جمال الدين

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شارك القارئ محمد محمد مخيمر عددا من الصور الخاصة باحتراق سيارة غاز على طريق كوبرى الهضبة الجديد بقرية درنكة محافظة أسيوط.

وأشار القارئ فى رسالته، إلى حضور سيارات الإطفاء وقوات الدفاع المدنى وتعاملهم مع الحريق .

 

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