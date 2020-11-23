قائمة أسعار الأسماك اليوم الاثنين.. والبوري بـ48 جنيها

استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 23– 11– 2020 لجميع الأصناف في سوق السمك بالعبور وجاءت قائمة الأسعار كالآتي:-
البوري " 1 " 42 – 48 جنيها للكيلو .
البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .
المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو.
المكرونة السويسي 50 – 60 جنيها للكيلو.
المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.
البلطى المزارع " 1 " 17 – 20 جنيها للكيلو.
البلطى المزارع " 2 " 15 – 16 جنيها للكيلو.
البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو.
البلطى الفيليه 30 – 130 جنيها .
البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو.
البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو.
المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو.
مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو.
المرجان المجمد 19 – 25 جنيها.
برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو.
موسى 60-80 جنيها للكيلو.
القشر بياض 60– 80جنيها للكيلو.
البياض الأملس " 1 " 60--80 جنيها للكيلو.
البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.
القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.
السمك الثعابين 50 – 200 جنيها.
الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو.
الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو.
الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو.
الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو.
الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو.
الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة