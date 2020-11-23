اليوم السابع
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قائمة أسعار الأسماك اليوم الاثنين.. والبوري بـ48 جنيها

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:35 ص
قائمة أسعار الأسماك اليوم الاثنين.. والبوري بـ48 جنيها سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 23– 11– 2020 لجميع الأصناف في سوق السمك بالعبور وجاءت قائمة الأسعار كالآتي:-
 
البوري " 1 " 42 – 48 جنيها للكيلو .
 
البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .
 
المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو.
  
المكرونة السويسي 50 – 60 جنيها للكيلو.
 
المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.
 
البلطى المزارع " 1 " 17 – 20 جنيها للكيلو.
 
 البلطى المزارع " 2 " 15 – 16 جنيها للكيلو.
 
البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو.
 
البلطى الفيليه 30 – 130 جنيها .
 
البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو.
 
 البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو.
 
 المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو.
 
مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو.
 
 المرجان المجمد 19 – 25 جنيها.
 
 برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو.
 
 موسى 60-80 جنيها للكيلو.
  
القشر بياض 60– 80جنيها للكيلو.
 
البياض الأملس " 1 " 60--80 جنيها للكيلو.
 
 البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.
 
القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.
 
السمك الثعابين 50 – 200 جنيها.
 
 الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو.
 
 الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو.
 
الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو.
  
 الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو.
 
 الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
 
 السبيط والكالميارى و السابيا  110 – 170 جنيها الكيلو.
 
الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو . 
 
 

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