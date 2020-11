فوضى وذعر بمطار شنجهاى بعد قرار فحص الركاب والموظفين خوفا من كورونا.. فيديو

شهد مطار شنجهاي في الصين، حالة من الفوضى والذعر بين الركاب بعد إثارة نبأ إغلاق المطار وإخضاع جميع المتواجدين والموظفين في صالات المطار، لفحص فيروس كورونا، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "روسيا اليوم"، اندفاع الركاب واخترق حاشد لحواجز حاولت فرق طبية إقامتها، أمس الأحد، ما أدى إلى التراجع عن قرار الفحص الشامل واقتصاره على الموظفين فقط، بسبب الفوضى التي شهدها المطار.

وقرر مطار بودونج فى شنجهاى الصينية، أمس، فحص جميع موظفيه بعد أن ثبتت إصابة عدد من عمال نقل البضائع والمخالطين المقربين لهم بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وكان يتعين على جميع الموظفين في منطقتي الشحن الرئيسيتين بالمطار الخضوع لاختبارات الحمض النووي في أحد مرائب السيارات بحلول منتصف ليل الأحد.

وأجرت السلطات في مطار شنجهاي، اليوم الاثنين، 17719 اختبارا في صفوف موظفي المطار منذ مساء أمس، أظهرت 11 544 منها نتيجة سلبية ولا تزال 6175 أخرى قيد المعالجة، كما تم تسجيل ما لا يقل عن سبع حالات محلية مؤكدة بين العمال في مطار بودونغ. وسط مخاوف من خطر استيراد الفيروس من خلال الخدمات اللوجستية الدولية في المطار.

Unconfirmed videos going around apparently showing intense scenes at Shanghai Pudong Airport, where according to social media authorities attempted to delay/prevent people from leaving in order to administer covid-19 tests. pic.twitter.com/TBWVfARdLt