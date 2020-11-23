فنزويلا تعلن فتح خط الطيران التجاري مع روسيا اعتبارا من اليوم

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أعلنت السلطات الفنزويلية فتح خط الطيران التجاري بينها وروسيا، وكذلك دول أخرى بدءا من اليوم وذكر معهد الطيران المدني، التابع لوزارة المواصلات الفنزويلية - في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن البلاد تفتح خط الطيران التجاري من وإلى كل من روسيا وبوليفيا، وكذلك المكسيك وجمهورية الدومينيكان وإيران وتركيا وكندا.



ولم يكشف البيان عن اسم الشركة التي ستنفذ الرحلات ولا عن جدولها.يذكر أنه لم تكن هناك رحلات جوية مباشرة بين موسكو وكاراكاس قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.