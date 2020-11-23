اليوم السابع
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فريدة الشوباشى: المرأة المصرية يُرد اعتبارها مع قيادة الرئيس السيسى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:30 م
فريدة الشوباشى: المرأة المصرية يُرد اعتبارها مع قيادة الرئيس السيسى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى إن الإقبال على التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، يؤكد أن التجربة تشجعنا على أننا ذاهبين لتجارب ديمقراطية.
 
وأشادت، خلال لقائها ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، بمشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب، مضيفة: "المرأة المصرية يُرد اعتبارها مع قيادة الرئيس السيسى".
 
وتابعت فريدة الشوباشى: "الانتخابات قوية لكن مش للدرجة التي تليق بمصر"، مؤكدة أن الدولة في نظر العالم طاقة بناء وخير وتفاؤل، معلقة: "بشوف الشوارع دلوقت بقول بجد كنا عايشين إزاى".

فريده الشوباشى

انتخابات مجلس النواب

البرلمان

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