فرنسا تسجل 501 حالة وفاة و4452 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

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أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، مساء اليوم، الإثنين، تسجيل 501 حالة وفاة و4452 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "أويه فرانس" عبر موقعها الإلكتروني، ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بداية تفشي الجائحة في فرنسا إلى 49 ألفا و233، ومن المتوقع بلوغ حاجز الـ50 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الجاري، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابات المسجلة منذ بدء الأزمة إلى مليونين و144 ألفا و660 شخص، وهي رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وتمثل حصيلة إصابات اليوم انخفاضا كبيرا عن الحصيلة المسجلة بالأمس، والذي شهد تسجيل 13 ألفا و157 حالة. ويُعتقد أن ذلك الانخفاض مرتبط بقلة عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس التي تُجرى في أيام الأحد من كل أسبوع نتيجة إغلاق عدد كبير من المختبرات في يوم العطلة الأسبوعية. ويترتب على ذلك انخفاض حصيلة الإصابات في أيام الإثنين.

واليوم هو الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاض حالات الإصابة اليومية، وهو ما قد يكون مؤشرا على تباطؤ وتيرة تفشي "كوفيد-19" في فرنسا، وذلك مع اقتراب تخفيف تدابير الإغلاق الثاني المطبق حاليا.