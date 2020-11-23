فتح أبواب اللجان فى أولى أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

فتحت جميع اللجان الانتخابية أبوابها فى أول أيام انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالمنيا والذى يتنافس فيه 30 مرشحا فى 5 دوائر انتخابية، على 15 مقعدا بنظام الفردى.

وقد شهدت جميع اللجان حضور المشرفين على العملية الانتخابية مبكرا داخل اللجان استعدادا لاستقبال الناخبين، كما شهدت اللجان إجراءات احترازية مشددة من حيث البوابات الاليكترونية ومنع الدخول بدون كمامات بالإضافة إلى توفير كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن ناحيته أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيراً إلى ان المشاركة في الانتخابات "واجب وطني"، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

كما وجه المحافظ، بتفعيل دور غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت، وتضم محافظة المنيا 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 الف ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت صراعا ساخنا وتقارب فى النتائج بين المرشحين ، وقد أسفرت الجولة الأولى جولة الإعادة بين 30 مرشح في حين تم تأجيل الدائرة السادسة والتى جرت فيها الانتخابات بنظام القائمة فى الجولة الأولى بينما تم تأجيل النظام الفردى بعد إضافة المرشح علاء حسانين إلى قائمة المرشحين .