اليوم السابع
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غلق لجان البدرشين الدائرة الوحيدة بالاعادة فى محافظة الجيزة بانتخابات النواب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:04 م
غلق لجان البدرشين الدائرة الوحيدة بالاعادة فى محافظة الجيزة بانتخابات النواب انتخابات مجلس النواب
كتب اسلام مسعود

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أغلقت لجان البدرشين أبوابها فى التاسعة مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط.
 
ويتنافس 4 مرشحين على مقعدين بجولة الإعادة فى دائرة البدرشين والعياط، وهم عبد التواب الدرجلى وحازم جودة مرشحي حزب مستقبل وطن، وعماد الدين أحمد وعبد المعز الحفني المستقلين.
 
وتجرى الإعادة اليوم وغدا 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.
 
وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.
 
يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

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