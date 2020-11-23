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غدا أمطار متوسطة بالإسكندرية وغزيرة بمطروح والصغرى بالعاصمة 14 درجة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:57 م
غدا أمطار متوسطة بالإسكندرية وغزيرة بمطروح والصغرى بالعاصمة 14 درجة أمطار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة،  وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق  من  شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار  متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.


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