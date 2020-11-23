اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

علاقة عاطفية وراء اختفاء طالبة بالمنيا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:08 ص
علاقة عاطفية وراء اختفاء طالبة بالمنيا حمله امنيه
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات الشرطة عه وجود علاقة عاطفية وراء اختفاء طالبة بالمنيا، جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن الإدعاء بإختطاف (طالبة – بإحدى الكليات بمحافظة المنيا) عقب خروجها من محل إقامتها بإحدى الشقق المستأجرة رفقة عدد من زميلاتها بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة متوجهة لكليتها. 

  بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة من والد الطالبة المشار إليها بتغيب كريمته ، وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود خلافات سابقة بين المتغيبة ووالدها لسوء معاملته لها ، وقد أمكن تحديد مكان تواجدها بمحافظة الدقهلية 
وتم ضبطها ، وتبين إرتباطها عاطفياً بأحد الأشخاص وهو ما يؤكد عدم صحة المزاعم التى تم تداولها بشأن إختطافها.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حملات امنية

حوادث

حوادث لاليوم

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة