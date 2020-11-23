كشفت تحريات الشرطة عه وجود علاقة عاطفية وراء اختفاء طالبة بالمنيا، جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن الإدعاء بإختطاف (طالبة – بإحدى الكليات بمحافظة المنيا) عقب خروجها من محل إقامتها بإحدى الشقق المستأجرة رفقة عدد من زميلاتها بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة متوجهة لكليتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة من والد الطالبة المشار إليها بتغيب كريمته ، وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود خلافات سابقة بين المتغيبة ووالدها لسوء معاملته لها ، وقد أمكن تحديد مكان تواجدها بمحافظة الدقهلية

وتم ضبطها ، وتبين إرتباطها عاطفياً بأحد الأشخاص وهو ما يؤكد عدم صحة المزاعم التى تم تداولها بشأن إختطافها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.