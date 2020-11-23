عضو "البورصة": الإصلاح الاقتصادى ساعد فى تقليل خسائر جائحة فيروس كورونا

قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صندوق النقد الدولى يشيد بأداء الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا، وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " مع الاعلامين عمرو خليل وريهام إبراهيم، المذاع على فضائية CBC، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعد فى تقليل خسائر جائحة فيروس كورونا، متابعا أن مؤشرات الأسهم المصرية تأثرت بشكل إيجابى بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكانت مؤشرات البورصة المصرية، تباينت بختام جلسة، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 10858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12955 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة.
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