اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عاصمة كوريا الجنوبية تعلن عن إجراءات مشددة حتى نهاية العام للحد من انتشار كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:08 م
عاصمة كوريا الجنوبية تعلن عن إجراءات مشددة حتى نهاية العام للحد من انتشار كورونا كورونا فى كوريا الجنوبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية (سول)، اليوم، الاثنين، عن إجراءات مشددة في المدينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تشمل إغلاق النوادي الليلية، وتحديد ساعات خدمة المطاعم وخفض المواصلات العامة.
 
ويأتي ذلك في الوقت الذي سترفع البلاد فيه مستوى نظام التباعد الاجتماعى في سول وضواحيها إلى المستوى الثاني ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى يوم 7 ديسمبر القادم للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا في هذه المناطق، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
 
وقررت المدينة تخفيض حركة وسائل النقل العام بعد الساعة 10:00ليلا للحد من التجمعات في نهاية العام وحركة المواطنين، كما ستحظر المدينة التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص أو أكثر في جميع مناطق سول حتى إشعار آخر.
 
وقال القائم بأعمال عمدة سول سيو جيونج-هيوب، فى موجز صحفى، إن المدينة ستطبق قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي في المرافق ذات الخطورة العالية للإصابة بما فيها دور رعاية كبار السن والمطاعم والمقاهي وغيرها.
 
وكانت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق من اليوم إضافة 271 إصابة جديدة بفيورس كورونا المستجد خلال يوم أمس، منها 255 إصابة محلية، حيث استحوذت سول وضواحيها على 206 إصابات محلية، من بينها 109 إصابات جديدة في مدينة سول وحدها.

كوريا الجنوبية

كورونا

إجراءات وقائية

صحة

سول

التباعد الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تسجل 271 إصابة جديدة بكورونا مع سريان قيود أكثر صرامة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:25 ص

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي في سول وضواحيها وسط انتشار كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:30 ص

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:30 ص

وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية خلال هذا الشهر

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:00 ص

كوريا الجنوبية تسجل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:10 ص

نساء كوريا الجنوبية يزاحمن الرجال فى العمل بمهنة الحانوتى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة