طيران الخليج البحريني تعيّن أول امرأة لإدارة محطتها في مسقط

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعيين أول سيدة في إدارة محطة خارجية، وهى شمس الدوسري مديرًا لمحطتها في مسقط، حيث ستعود إلى منطقة الشرق الأوسط بعد خدمتها في القارة الإفريقية كمدير لمحطة الناقلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، ستمثل السيدة الدوسري طيران الخليج في سلطنة عمان بعد خبرة واسعة أمضتها في قسم المبيعات وفي المحطات الخارجية التابعة للناقلة. تخدم طيران الخليج مدينة مسقط منذ عام 1957، وهي إحدى المحطات الرئيسية لطيران الخليج في دول مجلس التعاون الخليجي.

‎وستواجه الدوسري، أول سيدة في تولي إدارة محطة خارجية لطيران الخليج، التحدي المتمثل في تعزيز نمو طيران الخليج في سلطنة عمان من خلال الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها أثناء عملها لأكثر من 10 سنوات في مناصب تابعة لإدارة المبيعات للناقلة وفي عدد من محطاتها الخارجية.